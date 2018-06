Boris Rommels Küchenparty

Am Sonntag, 19. August 2018, ab 18 Uhr ist es wieder soweit! Sterneköche und Feinschmecker kommen ins prächtig geschmückte Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe und feiern ein köstliches Gourmet-Festival. Gründe für ein einzigartiges Fest gibt es zuhauf, denn der Friedrichsruher Küchenchef Boris Rommel hat seinen 2. Stern im Guide Michelin sowie 17 Punkte im Gault&Millau erhalten und wurde zudem mit dem ROLLING PIN AWARD als “Aufsteiger des Jahres 2018” ausgezeichnet.

Gemeinsam mit seinem Team öffnet er seine Küche und lädt sieben befreundete Spitzenköche zur Unterstützung ein.

2-Sternekoch Tristan Brandt (Opus V, Mannheim)

Sternekoch Cedric Schwitzer (Schwitzer's Hotel am Park, Waldbronn)

Sternekoch Philipp Stein (Favorite Parkhotel, Mainz)

Sternekoch Philipp Eberhard (La Cottoneria, Mönchengladbach)

Sternekoch Thomas Wolf (Restaurant Eisenbahn, Schwäbisch Hall) und

Sternekoch Olaf Pruckner (Hofgut Hermersberg)

Küchenchef Thomas Philipp-Hopf (Gasthof zum Löwen, Braunsbach).

Die kreativen Chefs präsentieren ihre frisch zubereiteten Köstlichkeiten sowohl in der Hotelküche als auch an den Genussinseln auf der wunder-schönen Terrasse des 5-Sterne Superior Resorts. Die Gäste dürfen dabei den Köchen über die Schultern und in die Töpfe schauen und Fragen stellen bzw. fachsimpeln. Auch zahlreiche Produzenten bieten ihre hochwertigen Produkte an: von erlesenen Delikatessen des Gourmet-Großhändlers RUNGIS Express, Kaviar und Balik-Lachs aus dem Hause PRUNIER, feine Wurstwaren der Metzgerei Glasstetter, Demeterbrot aus dem nahegelegenen Hofgut Hermersberg, Käse von der Dorfkäserei Geifertshofen bis hin zum exklusiven „Genusswagen“ der Silbermanufaktur Robbe & Berking. Dazu werden u.a. Champagner und Top Weine ausgewählter Spitzenwinzer gereicht. Das exquisite Angebot, die grandiose Dekoration vor der Kulisse des historischen Jagdschlosses sowie die mitreißende Live-Musik der Band „Südlich von Stuttgart“ garantieren, dass diese stimmungsvolle Sommerparty zum kulinarischen Sommer-Highlight wird.

Vor oder nach der “Küchenparty” können die Gäste die 4.400 qm große Spa- und Wellnesswelt des Friedrichsruher Resorts genießen – das übrigens vom RELAX Guide 2018 bereits zum achten Mal in Folge mit der Höchstnote bewertet wurde. Golfern steht der benachbarte 27-Loch-Golfplatz ohne Abschlagszeiten und mit ermäßigtem Greenfee zur Verfügung.

Infos und Buchung unter hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de oder Tel.: 07941/60 87-0