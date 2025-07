Lachen ist gesund! Und bei PORNOSÜCHTIG kann viel gelacht werden. Frauen lieben diese Show! Und auch Männer können noch etwas lernen. Ein Muss für alle die heiraten, heiraten wollen oder schon verheiratet sind!

Inhalt: Der 11-jährige Michael findet zufällig in einem Schrank die Pornovideosammlung seines Vaters. Er wird pornosüchtig und konsumiert schon bald mehrere Stunden pro Tag Pornografie. Durch sein verdrehtes Frauenbild kommt der Pubertierende immer wieder in abstruse und sehr lustige Situationen. Erst als Michael heiratet und Vater wird, scheint er eine gute Chance zu haben von seiner Sucht loszukommen ...

Boris Rosenberger (bekannt aus SPANIER FÜR ANFÄNGERINNEN) erzählt dem Publikum "seine" Lebensgeschichte so wie dies der beliebte Schauspieler und Sänger immer tut: authentisch und unglaublich komisch. Erleben Sie Boris Rosenberger hautnah in dieser berührenden One-Man-Show, die geschickt Komik und Drama verbindet und einen selbstironischen Einblick in die Tiefen der sexuellen Männerphantasien gewährt. Und es geht auch um die Liebe, den Unterschied zwischen Mann und Frau, das Kinderkriegen und Sex (oder eben kein Sex) nach der Geburt des Kindes …

PORNOSÜCHTIG war fünfzehn Jahre lang am Broadway ausverkauft und läuft seit 2017 ausverkauft in Hamburg auf der Reeperbahn!

Eine Komödie für Väter und Söhne, für Mütter und Töchter, für alle, die in Nostalgie schwelgen wollen, für Verliebte und fast Verheiratete und alle, die das Leben nicht ganz so ernst nehmen und dennoch Verantwortung tragen für ihre Kinder und die Welt von morgen!