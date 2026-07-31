Was kann alles beim ersten Kuss schiefgehen? Ein Haufen, soviel steht fest.

Schonungslos, aber witzig erzählt der Abend die Geschichte vom ersten, "wirklichen Kuss" des Autors, Schauspielers und Sängers Boris Rosenberger. Eigentlich ist er noch viel zu jung für Schweinkram. Aber Britta aus Sindelfingen, die sich Bridge nennt, lässt keine Ausreden zu.

Die "Brücke" ist schließlich schon viel erfahrener und geschickt genug, ihren kleinen Schwarm zu verführen. So ein Schmatzer geht doch ganz einfach. "Stell dir nur vor, du saugst an einer Caprisonne."

Alles wäre wie im Märchen, wenn da nicht Matzmann auf den Plan träte. Krank vor Eifersucht bastelt der schwer angefasste Bruder an einer fiesen Gemeinheit.

Aber was hat Cat Stevens mit der ganzen Sache zu tun?

Mit warmer Stimme und dem gewissen Etwas singt der als Spaziersänger bekannt gewordene Stuttgarter die greatest Hits von Cat Stevens und verwandelt den Abend in ein echtes Musikereignis. Mit "the first cut is the deepest" trifft er genau den Ton, den es braucht um offene Fragen zu klären.

Ein CAT STEVENS Konzert der besonderen Art.

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