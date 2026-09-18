Boris von Heesen: Mann am Steuer

Wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert.

Der Ökonom und Männerberater zeigt anhand offizieller Zahlen: die ganz überwiegende Zahl der Verkehrsunfälle undVerkehrsverstöße werden von Männern verursacht. Auch die von Männern verursachten Opferzahlen und Kosten überraschen. Als eine der Ursachen sieht er patriarchale Männlichkeitsbilder.

Verkehr auf deutschen Straßen wird häufig geprägt durch aggressives Verhalten und damit unsicher und stressig. Patriarchale Rollenbilder wirken auch in Gesellschaft, Politik und Behörden, wenn es um Rahmenbedingungen für Verkehr geht. Der männliche Autopendler wir dabei oft überproportional berücksichtigt und privilegiert.

Wie können die vielfältigen Bedürfnisse nach Mobilität und Sicherheit besser berücksichtigt und wirksam geschützt werden?

Wie könnte gefährliches Verhalten im Verkehr reduziert werden?

Wie lässt sich Teilhabe und Verkehrsklima verbessern?

Das diskutieren wir mit dem Autor im zweiten Teil des Abends.