Born From Pain • Support: Stehcafé

Am 24.07.2026 holen wir Born From Pain in die Maschinenfabrik – und es wird laut, hart und kompromisslos.

BORN FROM PAIN zählen zu den Pionieren des europäischen Crossover- und Metalcore. Gegründet 1997, verbindet die Band NY Hardcore, Bay Area Thrash und Death Metal zu brutalem Groove, rasenden Riffs und massiven Breakdowns. Mit zahlreichen Releases, internationalen Touren und Auftritten auf renommierten Festivals wie Wacken, With Full Force oder Hellfest haben sich Born From Pain einen festen Platz in der Hardcore- und Metal-Szene erspielt. Ihre Musik ist wütend, direkt und ehrlich – ein Ventil für Frustration, soziale Kritik und den Kampf gegen Stillstand und Ungerechtigkeit.

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