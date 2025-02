Born in the USA

Claire Huangci ist zum ersten Mal zu Gast bei den Museumskonzerten in Bad Mergentheim. Die amerikanische Pianistin stellt ihr aktuelles Album vor, mit dem sie ihrer US-amerikanischen Herkunft ein musikalisches Andenken widmet.

Amy Beach, Wunderkind und Frauenrechtlerin, gehört zu den bedeutendsten Musikschaffenden des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie schrieb als erste Amerikanerin überhaupt eine Sinfonie und war zu Lebzeiten so erfolgreich, wie nur wenige ihrer männlichen Kollegen. Neben ihren Variations on Balkan Themes, die romantisches Klangideal mit der Folklore des Balkans und den musikalischen Einflüssen der neuen Welt vereinen, bringt Claire Huangci bekannte Melodien des legendären George Gershwin mit nach Mergentheim und wagt sich an Barbers virtuose Sonate Op. 26, die einst der legendäre Vladimir Horowitz uraufführte.