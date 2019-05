Born4 … rock´n´ blues diaries … steht für erstklassige gitarrenlastige Blues-, Rock- und Pop-Musik, gepaart mit der besonderen Note der Bluesharmonika und kraftvoll und dynamisch gespielten Grooves. Bei jedem Konzert wird der Mix aus Eigenkompositionen und frei interpretierten Klassikern auf die spezielle Atmosphäre der Veranstaltung abgestimmt. Das Programm von Born4 ist abwechslungsreich und spannend. Es bietet den Besuchern Einblicke in die vielfältige Musikwelt der letzten 5 Jahrzehnte Musikgeschichte, mit selten gehörten, jedoch unvergessenen Songs unter anderen von ... Johny Winter, Cream, Hendrix, Luther Allison, Doors, Black Crowes, CCR, Guess Who usw.. In authentischer Spielfreude wechseln sich mitreißende Solis mit virtuos vorgetragenen Vocal- Parts ab. Die unverwechselbaren Stimmen der Solisten münden sehr oft in zweistimmigem Gesang. Getragen von der groovig tighten Rhythm-Section entwickeln die Solisten Höchstform und hinterlassen bei Zuhörern ein Klangerlebnis, das lange in Erinnerung bleibt. Eindrucksvoll demonstrieren Born4 bei jedem Konzert, wie vielseitig und aktuell ihre Songs klingen. Der Groove, das pulsierende und lebhafte Zusammenspiel der Musiker und ihre Dynamik zeugen von blindem Verständnis und harmonischer Übereinstimmung. 2018 veröffentlichte Born4 ihre Studio-CD “Out Of Control“, die von den Fans langersehnt wurde. Sie bietet eine Auswahl eigener Songs, die abwechslungsvoll, rockig und einfühlsam vorgetragen sind.

BORN 4 sind:Blue C. Ray (harp, vocals, guitar)Özgür Ayabakan leadguitar, vocals) Michael Sistig (bass)Erich Kurz (drums, percussion)