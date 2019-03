Borreliose

Eine chronische Borrelioseinfektion wird häufig übersehen. In Süddeutschland sind ungefähr 1/3 aller Zecken mit Borrelien infiziert. Von den infizierten Menschen leben zwar viele symptomfrei, circa 10% erkranken aber schwer. Die Symptome umfassen unklare Fieberzustände, Gelenk- und Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Wetterfühligkeit. Lernen Sie mehr über diese rätselhafte Krankheit und erfahren Sie, was Sie selbst tun können. Im Anschluss an den Vortrag können der Referentin Fragen gestellt werden.

Die Referentin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Rottenburg-Wurmlingen.