борщ4breakfast: Deftige Suppe zum Frühstück, wer mag das nicht? Die Rezeptur der vier jungen Profimusiker enthält außergewöhnliche Musikgenres jenseits der Klassik.

Die Gruppe mischt die traditionelle Musikszene in Süddeutschland auf und hat sich bereits einen Namen bei renommierten Festivals gemacht, so zuletzt beim Schleswig-Holstein Musikfestival und dem Heidelberger Frühling.

Zu erleben sind vier Künstler, die mit musikalischen Grenzgängen zwischen „contemporary classical“ und „Balkan-Jazz“ aufwarten. Kennzeichen ihrer Musik sind treibende Rhythmen und ausgelassene Melodien, die unter die Haut und in die Beine gehen. Mit Borsch4Breakfast bringen vier klassisch ausgebildete Virtuosen an ihren Instrumenten eine musikalisch mitreißende Mischung zu Gehör. Hierbei kommt es zu einer Symbiose der Stile, die von Freiheit und Eigenständigkeit geprägt ist. Getreu ihrem Namens verbinden sie in ihren Kompositionen und Arrangements all ihre musikalischen Facetten zu einer würzigen Kreation.

Ratko Pavlovic (Akkordeon), Ionel Ungureanu (Violine/Viola), Christoph Rehorst (Kontrabass/Gesang), Henrik Dewes (Gitarre)