„Raus auf die Gassen“ ist der Slogan, unter dem BOSCA seine dritte Solo-Tour antritt. Mit seinem vierten Soloalbum im Gepäck beehrt der Straßenrapper am 7. Februar die Schräglage in Stuttgart.

In Zeiten, in denen sich ein großer Teil des Tages vor den Bildschirmen abspielt, möchte der „Freund von Niemand“ den Leuten ein Erlebnis bieten, das greifbar und unvergesslich ist. Ob 50 oder 5000 Leute, jeder der schon einmal bei einem Auftritt der Jungs mit dem „Hessischen Slang“ war, weiss was ihn erwartet: Authentische, feucht-fröhliche und vor allem einprägsame Abende.