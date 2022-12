Bosch All Stars „Jazzfrühschoppen“

Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Robert Bosch GmbH haben Mitte der 80er Jahre aus Initiative einzelner erfahrener Jazzmusiker aus der Stuttgarter- und Reutlinger Jazz - Szene sich zu dieser Dixieland - Formation zusammengeschlossen.

Die Musik bietet eine breite Auswahl von „Marching-Titel“, Blues- und Swingtitel. Swingender Oldtime Jazz, aus den 20er und 30er Jahren, gespielt in originaler Besetzung mit schwäbischen Texten, versetzen den Zuhörer in die einzigartige Atmosphäre der verschiedenen Jazz- Zentren von New Orleans und St. Louis. „Jazzklassiker“ von Louis Armstrong bis zu den legendären Melodien von Duke Ellington werden von den Bosch All Stars ebenso brillant dargeboten, wie die mitreißenden und perlenden Dixieland Evergreens und gefühlvollen Blues aus den 20er und 30er Jahren. Mit ihren professionell gespielten Jazz-Standards lässt die Band Musikergrößen wie Bix Beiderbecke, Fats Waller, Spencer Williams und viele andere Stars der Jazzgeschichte lebendig werden. Die Bosch All Stars entwickelten sich im vergangenen Jahrzehnt zu einer Band mit hervorragenden Solisten, die durch Ihr musikalisches Einfühlungsvermögen ein kompaktes Kollektiv bilden und mit instrumentaler und gesanglicher Virtuosität ein Feuerwerk des Oldtime Jazz abbrennen. Über die Jahre erarbeitete sich die Band ein umfangreiches und breites Repertoire von hohem musikalischem Niveau. Ihr Publikums - nahe Programm mit beeindruckender Improvisation erfreuen die Oldtime Fans immer auf`s Neue. Die Bosch All Stars haben sich bei vielen Veranstaltungen einen Namen gemacht und sind ein Garant für den authentischen und gemütlichen Oldtime Jazz, der für ein breites Publikum attraktiv ist. Erfreuen Sie sich am Sound und lassen Sie sich anstecken von spürbarer Vitalität und Dynamik des Sextetts. Dieser musikalische Sonntagvormittag wird von einem Weißwurstfrühstück begleitet.