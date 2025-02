Bosch Jazz Orchestra - Benefiz-Konzert für die Bürgerstiftung Marbach

Die Marbacher Bürgerstiftung präsentiert das Bosch Jazz Orchestra unter der Leitung von Josef "Sepp" Herzog. Das Repertoire des Bosch Jazz Orchestra ist breit und vielfältig. Mit Bigband-Klassikern der Swing-Ära von Count Basie bis Duke Ellington entführt es das Publikum in eine Ära des Jazz, in der der Groove regierte und die Tanzflächen bebten. Die Band zeigt ihre Vielseitigkeit mit heißen lateinamerikanischen Rhythmen, coolen Funk-Nummern und aktuellen Jazz-Rock-und Pop-Titeln.

Das Bosch Jazz Orchestra wurde im November 2006 gegründet und tritt in klassischer Bigband-Besetzung auf. Aktuell besteht das Orchestra aus ca. 35 talentierten Musikerinnen und Musikern. Die meisten sind Bosch-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen im Großraum Stuttgart tätig sind und die in ihrer Freizeit die Begeisterung für Bigband-Jazz teilen.