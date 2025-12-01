Bosch Jazz Orchestra - Benefizkonzert

Jazzige Klänge, mitreißende Rhythmen und eine Leidenschaft für die Musik – das ist das Bosch Jazz Orchestra!

Es wurde im November 2006 gegründet und tritt in klassischer Bigband-Besetzung auf. Aktuell besteht das Bosch Jazz Orchestra aus ca. 35 talentierten Musikerinnen und Musikern. Die meisten sind Bosch-Mitarbeitende, die in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen der Bosch Gruppe im Großraum Stuttgart tätig sind und die in ihrer Freizeit die Begeisterung für Bigband-Jazz teilen. Das Repertoire des Bosch Jazz Orchestra ist breit und vielfältig. Mit Bigband-Klassikern der Swing-Ära von Count Basie bis Duke Ellington entführt es das Publikum in eine Ära des Jazz, in der der Groove regierte und die Tanzflächen bebten. Die Band zeigt ihre Vielseitigkeit mit heißen lateinamerikanischen Rhythmen, coolen Funk-Nummern und aktuellen Jazz-Rock- und Pop-Titeln. Arrangements von Sammy Nestico, Peter Herbolzheimer, George Gershwin, Antonio C. Jobim, Nat King Cole u.v.a. sind regelmäßig mit im Programm. Unter der virtuosen musikalischen Leitung des renommierten Profitrompeters Josef „Sepp“ Herzog zaubert das Bosch Jazz Orchestra diesen fetten Bigband-Sound, der alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann zieht.