Bosch Sinfonieorchester Jubiläumskonzert - Benefizkonzert „Aus der neuen Welt“

In diesem Jahr wird das Bosch Sinfonieorchester 90 Jahre jung!

Zum Geburtstag schenkt das Orchester sich und den Geburtstagsgästen ein abwechslungsreiches Programm:

Antonín Dvořák: Karneval Konzertouvertüre op. 92

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64

Pause

Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 95 „Aus der neuen Welt“

Solist: Lukas Stepp

Leitung: Hannes Reich

Der guten Tradition des Bosch Sinfonieorchesters folgend ist dieses Gala-Konzert ein Benefizkonzert, dessen Spendeneinnahmen an „Primavera – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ gehen.

Auf der hier verlinkten Event-Seite der Stadthalle Reutlingen finden Sie weitere Informationen zu diesem Konzert.

Das Bosch Sinfonieorchester heißt Sie herzlich willkommen und dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.