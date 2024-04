Ausstellungseröffnung "We Are Family"

Eröffnung der neuen Sonderausstellung "We Are Family" für Besucher*innen!

Am 19.05.2024 öffnet die neue Sonderausstellung "We Are Family" im Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch zum ersten Mal für die Besucher*innen. Zur Feier wird ein besonderes Programm geboten. Das Museum bietet an diesem Tag freien Eintritt, einzelne Programmpunkte sind kostenflichtig.

11.00 – 17.00: Spielen mit dem Kosmos-Verlag

11.00 – 17.00: Offener Workshop mit der Künstlerin Karin Sauerbier: Designe Dein eigenes Familienspiel

15.00 Uhr: „Die Krumpflinge“ mit dem Figurentheater Martinshof 11, Kirchentellinsfurt