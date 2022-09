Benefizkonzert zugunsten der Kinderstiftung Esslingen

Programm:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“

Claude Debussy (1862–1918): Première Rhapsodie für Klarinette und Streichorchester

Miroslav Hlaváč (1923–2008): Slowakische Inventionen

Gaetano Donizetti (1797–1848): Andante sostenuto für Klarinette, Streicher und Harfe

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Serenade G-Dur KV 525 „Eine kleine Nachtmusik“

Solist: Prof. Norbert Kaiser, Klarinette

Leitung: Robert Wieland

Die Bosch Streichersolisten wurden im Frühjahr 2008 gegründet und spielen seitdem in wenig veränderter Formation. Die Mitglieder des Orchesters haben sich zum Ziel gesetzt, Werke für Kammerorchester auf hohem künstlerischen Niveau zu präsentieren. Es ist der Wunsch der Mitglieder, sich durch persönliche optimale Vorbereitung in den Proben ganz auf die musikalische Detailarbeit konzentrieren zu können.

Neben Werken für reines Streichorchester gehören auch Stücke mit zusätzlicher kleiner Bläserbesetzung zum Repertoire. In jährlich zwei intensiven Arbeitsphasen studiert das Orchester ein für Publikum und Mitspieler:innen reizvolles Programm ein.

Die Kinderstiftung Esslingen wurde am 16. November 2012 in einer gemeinsamen Initiative der Caritas Fils Neckar Alb und des Dekanats Esslingen-Nürtingen mit dem Ziel gegründet, dass jedes Kind unabhängig von seiner sozialen Herkunft Zugang zu Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Freizeit haben soll. In ihrer Arbeit und ihren Projekten wirkt sie gemeinsam mit anderen gemeinnützigen Stiftungen, Körperschaften und Hilfeverbünden im Kreis Esslingen und darüber hinaus. Mit jeder Spende öffnet sich eine neue Chance für ein Kind in der Region.