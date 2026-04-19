BOSSE, der aktuell an seinem zehnten Studioalbum schreibt, kündigt für 2026 eine große Hallentournee im Mai und zwei erste Sommerkonzerte an. Fans des Künstlers können sich also nicht nur auf neue Musik, sondern auch darauf freuen, diese bald live zu erleben. Die Hallentour führt BOSSE durch insgesamt elf Städte, von Köln bis Berlin. Mit München und Dresden werden auch bereits zwei von nur wenigen exklusiven Sommerkonzerten bekannt gegeben.

Während die erste Hälfte 2025 vor allem durch einen umfassenden Rückblick auf BOSSEs bisherige Karriere geprägt war (er veröffentlichte die Compilation "BOSSE 2005-2025" und nahm an der TV-Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teil), ließ er mit seinem zeitgleich veröffentlichten neusten Song "Vergangenheit" bereits durchblitzen, dass diese Rückschau nur ein kurzes Innehalten sein soll ("So viel schönes Neues hält die Zukunft bereit").

In der zweiten Hälfte 2025 wird BOSSE sich nun neben mehreren Sommerkonzerten komplett dem Schreiben und Aufnehmen seines nächsten Albums widmen, damit er spätestens im Mai 2026 auch seine neusten Ohrwürmer teilen kann. Dann wird BOSSE wieder auf der Bühne tanzen, den Menschen seinen einzigartigen Indie-Pop entgegenschmettern, bei Hits wie "Der letzte Tanz" und "Schönste Zeit" mit dem Publikum verschmelzen und die Massen euphorisieren. Wer das einmal erlebt hat, kommt immer wieder. Jetzt gibt es genügend Chancen dafür!