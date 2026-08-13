Botanische Lichter

Es wird mystisch, farbenfroh und magisch.

Faszinierende Illuminationen verwandeln botanische Gärten in eine Welt aus Licht.

Wenn die Sonne untergeht, sorgen wir für Licht in der Dunkelheit und laden ein zu einem unvergesslichen Abendspaziergang in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Die musikalische Untermalung unserer farbenfrohen Lichtinstallationen durch lokale Künstlerinnen und Künstler runden einen besonderen Abend für alle Gäste ab.