Botenheimer Herbst – Genuss im Spätsommer

Weinfest in und um die Alte Kelter in Botenheim.

Beginn: 11 Uhr mit Eröffnungsgottesdienst

Wo: Bürgerplatz - Rund um die Botenheimer Kelter, Ortsmitte

Bevor sich das Laub bunt einfärbt, laden die Botenheimer zum fröhlichen Herbstfest ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Besonderes Highlight am Weinstand: Wer wird Herbstfest - Sommelière 2024?

Es ist so weit: Die Flaschen sind geöffnet, die Gläser gefüllt, die Kandidaten zusammengetrommelt und schon kann es losgehen, die Weine zu verkosten.

Vergesst bei all dem Geschwenke, Geschnupper und Geschlürfe nicht, dass der Spaß an der Sache am Ende im Vordergrund stehen sollte.

Wir wünschen schon jetzt allen Weinexperten viel Glück bei der sensorischen und fachlichen Verkostung.