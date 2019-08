„Das Debütalbum von Botschaft ist klüger, als es deutsche Popmusik erlaubt.“

Auf ihrem Album „Musik verändert nichts“ spielt die Hamburger Band Botschaft politische Popmusik, wie sie die 80er gekannt haben. Aus der Zeit gefallener DiskursPOP, der textlich an Hamburger-Schule-Bands anknüpft, musikalisch aber noch weiter zurückreicht an die Zeiten des „Fast Weltweit“-Labels, an JETZT! & Co.“ (TAZ Popblog)

Support: Scharping

SCHARPING sind Angelo Fonfara, Jermain Herold, David Hutzel und Kevin Kuhn. SCHARPING sind der schamlose Dienstleister ihrer eigenen Generation. Jenen Jahrgängen, noch immer eingeengt zwischen Mama und Papa, die ein stabiles Autoverkäufer_innen-Leben führen, und den true Digital Natives, die viel besser wissen, wie man den Content der Zukunft produziert und den Selfie-Stick handelt. Endlich einmal weinen dürfen, weil es uns schließlich schon immer etwas zu gut ging.