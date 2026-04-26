Als in den 60ern die Doors gefragt wurden, wie ihre Musik einzuordnen sei, welches Genre, sagten sie so etwas wie es sei nun einmal Musik und gehe in die allgemeine Seele des Musikwahrnehmens über oder so.

Welche Band wurde noch nicht gefragt, wie denn ihre Musik nun heiße - die Eindeutigen, die, die bereits sagten, was sie da tun, vielleicht nicht…

Das einzige was bei Botticelli Baby klar ist, ist das es die meisten, die auf einem ihrer Konzerte waren nicht mehr interessieren wird wenn sie erlebt haben, wie sieben Musiker auf die Bühne kamen und nach einer Stunde etwa schweißgebadet ihre Verbeugung vollziehen und Staunen zurück lassen.

Es steht ein BOAH im prallen Raum. Wer Musik liebt, wird Musiker erleben, wer lachen will, lachen, wer tanzen will, wird tanzen können, wer traurig ist, wird weinen oder getröstet werden.

In den Jahren ihres Spielens haben sich Liebespaare gefunden, Folgebands gegründet, Platten verkauft, Autos sind kaputt gegangen und Hotelpools wurden getestet. Bühnen wurden mit der Spur besprüht, die kaum zu fassen ist.

Botticelli Baby Kurs auf die Erdbevölkerung und fegt den eigenen Staub erneut ab. Der Körper steigt aus den letzten Jahren und der warmen Badewanne empor. In das brühwarme Hitzefutur mutmaßlicher Anhängerscharen, um wieder alles zum Kochen zu bringen…Hä? - Ja, komm rum, lass laufen.