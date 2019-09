Bottle Night | Pure Club - HipHop, RnB & Future

Klar, die deutsche Wiedervereinigung ist schön – noch schöner ist aber die nächste „Bottle Night“, die anlässlich des Vorfeiertags im PURE ansteht! Fans des Clubs sind mit dem Konzept bereits bekannt und haben sich den Termin wahrscheinlich schon mal vorsorglich im Kalender angestrichen.

Dank der Möglichkeit, am nächsten Tag erst mal in Ruhe auszuschlafen, darf nämlich am Abend im Club in der Friedrichstraße 13 ordentlich gefeiert werden. Und damit sich auf das freudige Ereignis auch gebührend anstoßen lässt, gibt's bis Mitternacht einfach alle Flaschenbestellungen gleich doppelt! Unter dem Motto „zahl eins, nimm zwei“ lässt sich da schon die eine oder andere Runde für die Crew rausschlagen. Musikalisch wird dazu wie gewohnt ein Mix aus HipHop und R&B serviert – für freshe Tunes, satte Beats und heiße Moves auf dem Dancefloor. Bereits ab 21 Uhr öffnen sich die Tore zu Stuttgarts angesagter Partylocation mitten in der Innenstadt. Nichts wie los!

Für genügend Abwechslung ist am Abend ebenfalls gesorgt, denn wer bei uns im PURE feiert hat zusätzlich Zugang zu unserem Schwesterclub Cocolores. Hier findet Ihr Musik für die Tanzfläche. Songs, die Erinnerungen wecken, von zeitlosen Clubhits bis Instant Classics und Alltime Favourites.

PURE CLUB

Friedrichstraße 13, 70174 Stuttgart-Mitte

