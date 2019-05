BottleNight | HipHop, RnB & Future Sounds by B.Nine & Harena

Ernesto Marino Pure

Yay, Feiertagsfreude! Die Wecker bleiben still am Pfingstmontag und der Gedanke an ausschlafen und einen gemütlichen Tag im Bett lässt die PURE Girls & Boys am Sonntag wild auf Party werden.

Kein Problem! Der beliebte Club in der Friedrichstraße ist bereit und hat für die feierwütige Meute einiges parat:

Neben freiem Eintritt bis 23 Uhr gibt es in dieser Zeit bei der nächsten Ausgabe der legendären „Bottle Night“ eine Zwillingsaktion. Heißt:

Jede bestellte Spirituosenflasche geht mit ihrem doppelten Lottchen über den Tresen. Zwei Flaschen – doppelter Spaß! Doch was wäre ein Clubbesuch ohne die richtige Sound-Begleitung? Im PURE legen wechselnde DJs die heißesten Tunes aus Urban, R&B und HipHop auf und bringen die Partypeople zum Ausrasten. Es wird geshaket, getwerkt und gebouncet was das Zeug hält. Auf eine unvergessliche Nacht!