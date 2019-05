BottleNight | HipHop, RnB & Future Sounds by VietDee & Sabo

Noch nichts getrunken und trotzdem schon doppelt sehen? Keine Sorge, hier hat niemand einen Knick in der Optik, sondern die nächste „Bottle Night“ im PURE steht auf dem Programm! Bei der Vor-Feiertags-Party gehen bis 24 Uhr alle Flaschenbestellungen gleich zweifach über die Theke.

Kombiniert mit freiem Eintritt für alle Gäste bis 23 Uhr, sollte es bei der Abendplanung eigentlich keine Diskussionen mehr geben. Und dank Fronleichnam am darauffolgenden Tag, darf von Mittwochabend an guten Gewissens bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden! Für entsprechende Stimmung im Club ist mit feinsten HipHop- und R&B-Tunes natürlich ebenfalls gesorgt. Eben genau der Sound, bei dem es die ganze Crew auf den Dancefloor zieht, die Girls ihre Hüften schwingen und auch der größte Tanzflächenmuffel auf einmal die Moves auspackt. Klingt nach einem grandiosen Abschluss für den Feiermonat Mai.

See you at PURE!