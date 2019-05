Bottlenight x Cocolores Stuttgart

× Erweitern Cocolores

Der Juni meint es gut mit den Nachtschwärmern und beschert ihnen einen weiteren Feiertag zur ausgiebigen Erholung. Und was bedeutet das für die feierwütige Cocolores-Crowd? Party natürlich!

Ohne Genres und ohne Grenzen – das heißt es kann zu den besten Songs aus allen Musikrichtungen mit den Homies und Chicks getanzt und mitgesungen werden – und zwar all night long! Doch die „Bottle Night“ ist nicht nur eine Wohltat fürs Wohlbefinden, sondern auch für den Geldbeutel: Bis 23 Uhr bekommt man den Eintritt in der Friedrichstraße geschenkt und bis Mitternacht gehen alle Spirituosen-Flaschen gleich doppelt über die Theke. Zeit, die heißesten Styles auszupacken und das Outfit der Wahl in gebührender Umgebung auszuführen!

Jeden Freitag, Samstag und vor Feiertagen ab 21 Uhr

MIXED MUSIC - ALL NIGHT LONG

KEINE GENRES - KEINE GRENZEN -> 100% PARTY!

🕗 Open Doors: 21 Uhr

#ClubDeals bis 23 Uhr- Freier Eintritt für ALLE! 💰

- zahlreiche vergünstigte Getränke 🥂

#Tischreservierungen und allgemeine Anfragen unter:

info@cocoloresstuttgart.de oder +49 (0) 172 73 68 471