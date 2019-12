BottleNight

Wie schön, wenn das neue Jahr direkt mit einem verlängerten Wochenende startet! Dank Feiertag bleibt der Wecker am Montag still – das muss ordentlich zelebriert werden: Wie gewohnt steht am Abend zuvor eine weitere Ausgabe der beliebten „Bottle Night“ im PURE an!

Ab 21 Uhr treffen sich hier die Stuttgarter City Boys und Girls, um gleich den ersten Sonntagabend im Jahr 2020 unvergesslich werden zu lassen. Damit das von Beginn an klappt, ist der Eintritt in den ersten beiden Stunden für alle Gäste kostenfrei und pro Mädel-Trio am Eingang steht eine gratis Flasche Prosecco bereit.

Wechselnden lokale DJs servieren bestes musikalisches Entertainment und legen sich mit ihrem Mix aus angesagten HipHop-Bässen, Urban-Tunes und R&B-Sounds mächtig ins Zeug. Auf der Tanzfläche geht’s richtig heiß her: Da wird geshaked, getwerkt und getanzt was das Zeug hält. Wie gut, dass sich zur „Bottle Night“ das fachkundige Barpersonal in Doubletime um das leibliche Wohl der Gäste kümmert: Bis 24 Uhr geht jede Spirituosenflaschen-Bestellung gleich zweifach über die Theke!