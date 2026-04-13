Boule and Bubbles

After-Work mit Wein und Boule – Der perfekte Donnerstagabend! Auf der Suche nach einer entspannten Feierabend-Location?

Dann haben wir hier genau das richtige für Dich! Wie wäre es mit einem Glas Wein, einer Partie Boule und das ganze im Grünen und doch ganz zentral?

Komm vorbei und genieße das Beste aus Fellbach! Jeden Donnerstag (außer an den Feiertagen) von 17 – 20 Uhr laden wir dich ein, gemeinsam mit den Wengertern aus Fellbach und den Boulefreunden Waiblingen einen lockeren Abend zu verbringen. Im Schaugarten vor der Lutherkirche kannst du in den abendlichen Sonnenstrahlen eine entspannte Partie Boule spielen oder einfach bei einem Glas Wein den Feierabend genießen. Für den Hunger zwischendurch sorgt Schmieg's Stadtbiergarten gleich um die Ecke mit leckeren To-Go Gerichten für die Hand.