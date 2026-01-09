Immer in geraden Wochen bei schönem Wetter treffen sich einige Mitglieder des Partnerschaftskomitees dienstags im Mühlegärtle zum Boulespielen und geselligen Austausch.
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Mühlegärtle Sulzgasse, 72116 Mössingen
Sport & Bewegung
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Mühlegärtle Sulzgasse, 72116 Mössingen
Immer in geraden Wochen bei schönem Wetter treffen sich einige Mitglieder des Partnerschaftskomitees dienstags im Mühlegärtle zum Boulespielen und geselligen Austausch.
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