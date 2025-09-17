Bouleturnier der örtlichen Vereine 2025

Am Sonntag, 14. September 2025, heißt es wieder: Kugeln rollen, Spannung steigt, und der Spaß kommt nicht zu kurz!

Auf dem Bouleplatz in der Ortsmitte Gönningen treffen sich die örtlichen Vereine zu einem sportlich-gemütlichen Turnier, bei dem Präzision, Teamgeist und gute Laune im Mittelpunkt stehen.

Ab 10:00 Uhr starten die Dreier-Teams ins Turnier – die Spannung ist garantiert. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Leckere Snacks und erfrischende Getränke begleiten Spieler:innen und Zuschauer:innen durch den Tag.

Am Ende des Turniers, gegen 17:30 Uhr, warten die Höhepunkte: das packende Finale und die Siegerehrung mit tollen Preisen für die Gewinnerteams. Ob aktiv mitspielend oder als Zuschauer:in – dieser Tag bietet sportliche Unterhaltung und jede Menge Gelegenheit, mit anderen Boule-Fans ins Gespräch zu kommen.