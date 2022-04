Boulevardkomödie "Wenn schon - denn schon..."

Mitten aus dem Leben gegriffen - voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken! Wer lügt noch mehr als Politiker? Fremdgehende Ehemänner!

Richard Reichle ist beides: untreu und Staatssekretär im Innenministerium. Dem durchtriebenen Richard kann allenfalls seine raffinierte Frau Pamela das Wasser reichen. Denn als Richard in einem Stuttgarter Hotel ein Schäferstündchen mit seiner Sekretärin plant, hat er die Rechnung ohne seine Ehefrau gemacht, die zur gleichen Zeit im selben Hotel wie ihr Ehemann wohnt und ein Auge auf dessen Assistenten Paul geworfen hat.

Da die untreuen Ehehälften durch puren Zufall Tür an Tür logieren, lassen Ereignisse nicht lange auf sich warten, die alle Beteiligten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in die Sackgasse ihrer Ausreden wirbeln. Doch der Einfallsreichtum aller Beteiligten ist noch größer als gedacht...

Die „Theaterschenke“ öffnet am Freitag und am Samstag um 18.00 Uhr sowie am Sonntag um 16.30 Uhr zum schwäbischen Vesper.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!