BOUNCE - A Tribute to Bon Jovi

Die Bon Jovi Tributeband BOUNCE gilt als die Beste ihrer Art in ganz Europa.

Ihr Frontman Oli Henrich hat eine unglaubliche Stimme, man sagt sogar, so echt klinge noch nicht einmal der wirkliche Jon Bon Jovi.

Die schon mehr als 10 Jahre bestehende Band teilt sich den Namen mit dem 2002 veröffentlichten, achten Album der originalen Rockband Bon Jovi. BOUNCE ist allerdings keine reine Stilkopie, sondern überzeugt mit eigenen Arrangements und viel Liebe zum Detail. Im Programm fehlen weder alte noch neue Hits, von Runaway über You Give Love A Bad Name, Livin On a Prayer, Bed Of Roses, Its My Life, Have A Nice Day bis hin zu We weren´t born to follow ist alles dabei. Eine neuere Idee ist die Kooperation mit einem klassischen Orchester unter dem Motto A Symphonic Rock Night. Ein ausverkauftes Konzert dieser Art gab es bereits 2014 in Bochum.

Der Fankreis der authentischen Band wächst stetig. Zuschauer berichten sogar, sie seien erst durch BOUNCE zu Bon Jovi Fans geworden! Mit nahezu unbegrenztem Repertoire aus 30 Jahren Rockgechichte begeistert BOUNCE auf der Bühne.