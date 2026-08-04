Bounce - Bon Jovi Tribute

Seit dem Jahr 2001 - und damit bereits seit fast 25 Jahren - ist BOUNCE erfolgreich auf unzähligen Bühnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland unterwegs.

BOUNCE ist mit rund 80 Konzerten pro Jahr die meistgebuchte Bon Jovi Tributeband Europas und gilt, nicht nur unter Insidern, seit vielen Jahren auch als die Authentischste.Sänger Oliver Henrich überzeugt das Publikum, neben seiner außergewöhnlichen Stimme, vor allem durch seine energie- geladene Bühnenperformance. Im Jahr 2020 nahm der sympathische Frontmann an der Casting Show The Voice of Germany teil und erreichte im Finale den herausragenden 2. Platz.Den größten Erfolg der Bandgeschichte erreichte BOUNCE im Jahr 2024 durch die Teilnahme an der SAT.1 TV Show THE TRIBUTE. Die Band trat hier im musikalischen Wettstreit um den Titel Beste Tributeband Deutschlands gegen 11 qualitativ sehr starke Konkurrenten an und belegte auch hier den 2. Platz. Die aktuelle HAVE A NICE DAY Tour 2025, führt BOUNCE einmal mehr quer durch die Republik und darüber hinaus. BOUNCE ist ein Garant für ein Konzerterlebnis auf höchstem Niveau. Während der rund 2,5 stündigen Show werden sowohl die größten Bon Jovi Hits, als auch einige musikalische Perlen auf die Bühne gebracht. Etliche Originalinstrumente unterstreichen dabei den professionellen Anspruch der fünf Musiker.