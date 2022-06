„So echt klingt noch nicht mal der wirkliche Jon Bon Jovi…“, schreibt die Presse über die Jon Bon Jovi Tributeband Bounce und ihren charismatischen Frontmann Olli Henrich.

In den mehr als 18 Jahren ihres Bestehens hat die Band in so ziemlich jedem angesagten Club, jeder Konzerthalle, bei einschlägigen Festivals sowie auf Open Air Shows alles abgeräumt: Die Herzen der Zuschauer, zufriedene Gesichter, ekstatische Fangesänge – sprich: Ein restlos begeistertes Publikum…