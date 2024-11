Die Band BOUNCE gilt als meistgebuchte und authentischste Bon Jovi Tribute Band in Europa.

Das liegt teilweise an der Leistung des BOUNCE Sängers Oliver Heinrich, der einem größeren Publikum durch seine Teilnahme an der TV Show „The Voice Of Germany“ bekannt wurde, wo er im Jahr 2020 im Finale einen sensationellen 2. Platz erreichte.

Zu anderen Teilen liegts am Gesamtpaket BOUNCE, die 2024 bei der ersten Staffel der Sat 1 TV Show “The Trbute – Show der Musiklegenden” ein Millionenpublikum begeisterten und den großartigen 2. Platz belegt haben.

Zurzeit sind BOUNCE auf „1984 – 40 Years of Bon Jovi“ Tour und feiern mit ihrem Publikum in einer 2,5 stündigen Show das Jubiläum ihrer Helden.

BOUNCE sind Garant für ein Bon Jovi Erlebnis auf höchstem Niveau.