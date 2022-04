Konzert - Boundless Together

Nicht erst seit Ihrem Debüt 2019 beim Weltwirtschaftsforum in Davos sind Jasmin Roth (Gesang) und Wolfgang Fischer (Klavier) ein Duo, welches weit über die Grenzen des Zollernalbkreises hinaus bekannt ist.

Die aus Hechingen stammende Sängerin verleiht Ihre Stimme nicht nur an Disney- und Netflix Produktionen, sondern ist auch Vocal Coach, freie Traurednerin und Synchronsprecherin. Ihre Gesangsausbildung absolvierte sie an der Berufsfachschule in Dinkelsbühl, sowie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Wolfgang Fischer studierte Klavier an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen und erlangte danach ein Stipendium am renommierten Berklee College of Music in Boston. Nach seinem Studium zog es den Pianisten an den Broadway nach N.Y.C.. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland ist Wolfgang Fischer als Pianist, Komponist und Arrangeur in stilistisch unterschiedlichen Bereichen, sowie Theater,- TV- und Musicalproduktionen tätig.

Die beiden Musiker*innen präsentieren in ihrem neuen Konzertprogramm weltbekannte Balladen, die von großen Emotionen erzählen, mal einfühlsam, mal beindruckend kraftvoll. Die scheinbare Mühelosigkeit der Performance zeugt von absoluter Souveränität ihres Zusammenspiels. Charmant und ehrlich wird die unplugged Musik der beiden live präsentiert und stellt zwischen Ihnen und dem Publikum eine besondere Nähe dar.