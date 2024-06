Samstag 06.07.24 & Sonntag 07.07.24 im City Bowling Reutlingen:

BOWLINGTRAINING MIT US-PROFIBOWLER AMLETO MONACELLI

2-stündige „on the lane“-Trainingseinheit in kleiner Gruppe (max. 6 Spieler)

inklusive halbstündigem Vortrag und Spielgebühren

59,00 € p.P.

Sonderpreis bei Buchung von zwei 2-stündigen Trainingseinheiten

110,00 € p.P.

ZEITPLAN:

Samstag:

Trainingseinheiten 11-13 Uhr / 14-16 Uhr / 16.15-18.15 Uhr

Theorie-Vortrag 13-13.30 Uhr

Sonntag:

Trainingseinheiten 10-12 Uhr / 13-15 Uhr / 15.15-17.15 Uhr

Theorie-Vortrag 12-12.30 Uhr

THEMEN DES HALBSTÜNDIGEN VORTRAGS:

• Physical Game and Ball Motion

• How to read the Lanes

Der Vortrag findet auf englisch statt, wird aber übersetzt.

JETZT RESERVIEREN BEI:

Alexander Fleitling

afleitling(at)fleitling.eu, +49 176 444 99 881

AMLETO MONACELLI:

• ist seit 1982 Mitglied der PBA (Professional Bowling Association)

• hat 20 PBA-Titel gewonnen

• ist einer von nur 17 Profis, die 20 und mehr Profititel gewonnen haben

• erreichte alleine bei den PBA Events 58× die 300 Pins

• war einer der ersten, die den powervollen Cranker Style Release spielten