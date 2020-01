Oh schau, ein Mensch mit einer Schachtel. Was ist in der Schachtel? Bin ich es? Bist Du es? Ist es der Anfang vom Ende? Vielleicht ist es auch nichts davon. Warte mal, passiert das gerade wirklich? Warum lache ich? Es ist Zeit die Schachtel zu öffnen.

Bitte mach‘ sie zu! Ich hab‘ Angst.

»Boxed« ist eine komische, zarte und beunruhigende Fantasie über einen einsamen Mann, der mit sich und der Welt in Kontakt zu treten versucht.

Spiel & Konzept: Ariel Doron :::