Boxgala "Kultur im Ring"

Untermalt von Comedy und Livemusik präsentieren die Veranstalter 16 knackige Boxfights, bei denen einige der besten deutschen Amateurboxer gegen Mitglieder der ukrainischen Nationalmannschaft in den Ring steigen werden. Erstmals bekommen auch die Top-Athleten aus dem SVHN-Nachwuchs die Möglichkeit, sich vor eigenem Publikum zu präsentieren. Einer, der wie sie seine Ausbildung in der Boxschule von Alexander Seel genossen hat, bestreitet den sportlichen Höhepunkt des Abends: Slawa Spomer wird in seinem achten Profikampf versuchen den achten Sieg einzufahren.