Was gibt's Schöneres, als das gemütliche Frühstück am Sonntag mit der Familie? Ein Frühstück mit Spielen und Rätseln rund um unsere Inszenierung »Emil und die Detektive«! In Quizfragen und Geschicklichkeitsübungen steigern wir die Vorfreude auf den anschließenden Vorstellungsbesuch in der BOXX.