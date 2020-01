Boxx@Night No. 10: Mann Mann Mann...

Hier stimmt doch etwas nicht! Etwas Grundlegendes, das uns alle betrifft. Das Problem, ganz klar, sind die Frauen, aber auch die Männer, irgendwie alle eben. Die Kategorien „männlich“ und „weiblich“ bestimmen seit Urzeiten unser Zusammenleben. Die damit einhergehenden Zuschreibungen und Klischees wirken bis heute nach.

In der zehnten Ausgabe von BOXX@Night versuchen die Schauspielerin Malin Kemper und der Regieassistent Andreas Donders gemeinsam mit Mitgliedern des Ensembles dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft auf den Grund zu gehen. Dabei stellen sie sich den großen Fragen unserer Zeit: Wer braucht eigentlich gläserne Decken? Führt die MeToo-Debatte zum Aussterben der Menschheit? Wann ist ein Mann ein Mann? Und wo zur Hölle sind eigentlich die ganzen Frauen? In den Führungsetagen jedenfalls nicht. Vielleicht weil sie nicht einparken können? Und wer hat das jetzt schon wieder behauptet? Mann, Mann, Mann! So viele Fragen…

In einer verwegenen Szenencollage werden alltägliche Geschlechterkonflikte hinterfragt, mit Missverständnissen aufgeräumt und die Perspektiven auf den Kopf stellt. Dabei mischen sich persönliche mit literarischen Stimmen, Texte mit Musik und X- mit Y-Chromosomen. Ein Theaterabend, der Brücken baut, nicht nur in die Zukunft. Bei der After-Show-Party im BOXX-Foyer können Sie gemeinsam mit den Mitwirkenden tanzen oder ins Gespräch kommen.