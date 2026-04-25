Boxx / Philosophie

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn

Theater regt zum Nachdenken und Darübersprechen an. Genau das wollen wir mit dem Format »BOXX | Philosophie« fördern.

In der Woche vom 22.06. bis 28.06. 2026 bieten wir nach den Vorstellungen von »Findus und der Hahn im Korb« und »Schlafen Fische?« philosophische Nachgespräche für Kinder ab 4 bzw. 11 Jahren an, in denen die Themen der Stücke nochmal anders beleuchtet werden und bei denen die teilnehmenden Kinder gemeinsam neue Erkenntnisse gewinnen können.

ANMELDUNGEN für die Nachgespräche bitte zusätzlich zum Kartenkauf an der Kasse bis spätestens 3 Tage vor der Vorstellung unter theaterpaedagogik@theater-hn.de.

TERMINE

MO 22.06.2026, 10 Uhr ■ Findus und der Hahn im Korb

DI   23.06.2026, 10 Uhr ■ Findus und der Hahn im Korb

MI  24.06.2026, 10 Uhr ■ Findus und der Hahn im Korb

DO 25.06.2026, 10 Uhr ■ Schlafen Fische?

FR  26.06.2026, 10 Uhr ■ Schlafen Fische?

SO 28.06.2026, 15 Uhr ■ Schlafen Fische?

Die Termine unter der Woche richten sich vornehmlich an Schulklassen, Einzelpersonen sind natürlich herzlich willkommen.

Info

Theater Heilbronn

Internet

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Kinder & Familie
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