Am 29. Juni um 20 Uhr ist es wieder soweit! Die „Boys In Black“ geben ein Konzert - erneut im Spektrum in Blaufelden.

Von den goldenen 20-er Jahren mit den „Comedian Harmonists“ über bekannte Evergreens wie „Surfin´ USA“ von den Beach Boys oder romantische Balladen wie „Tears in Heaven“ bis hin zu modernen Popliedern wie „Küssen verboten“ von den Prinzen bieten die Boys in Black ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm an Liedern. Ein Jedermann findet Irgendetwas für sich beim Hören der Boys in Black.

Herkunft

Die Boys in Black (BIB) resultieren aus der Jugendgruppe „Young, hot and unshaved“, welche anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Chorleiterin Magdalena Dratwa beim Männerchor Obersteinach ins Leben gerufen wurde. Entstanden ist die Idee einer Boygroup bei der Jahresfeier des Liederkranzes Obersteinach, als die vier damaligen Jungsänger Julian Horn, Maxi Maas, Marco Fischer und Lars Breuninger auf den angeheuerten Pianisten Eduard Wacker trafen. Die Chemie zwischen den fünf jungen Leuten stimmte sofort und die Dinge nahmen ihren Lauf. Nach den ersten gemeinsamen Proben und dem darauffolgenden Auftritt auf besagtem Jubiläum beschlossen die Fünf weiterzumachen. Kaum einen Monat später traten zwei weitere Freunde der vier Jungsänger, Michael Däuber und Luca Gronbach, dem Männerchor Obersteinach und der Boygroup bei. Darauf folgte die offizielle Gründung der Boys in Black im Juni 2011.

Es folgten die ersten Auftritte, die allesamt von Beifallsstürmen und Jubelrufen begleitet waren. Die Boys in Black wurden durch weitere gelungenen Auftritte regional bekannt und geschätzt. Die Erfolgswelle der jungen Boygroup gipfelte im ersten, eigenen Konzert im Juli 2012 in der Peter- und Paulkirche in Obersteinach. Die Kirche war bis zum Rand gefüllt und die Besucher durften sich über 14 Liedbeiträge der jungen Sänger freuen. Das Konzert wurde ein großer Erfolg. Nach der Sommerpause 2012 starteten die BIB gleich mit einem fulminanten Auftritt in Rosengarten/Westheim in das neue Singjahr und hatten weiterhin viel Spaß bei der Sache.

Mittlerweile ist der Terminkalender der Boygroup gut gefüllt und auch im Jahr 2013 organisierten die sechs Sänger mit Chorleiter Eduard Wacker und den beiden Instrumentalisten Nico und Patric Slansky wieder ein eigenes Konzert, diesmal jedoch in der Stadthalle Ilshofen. Nach der Sommerpause gab es einige Umstrukturierungen in der musikalischen Aufstellung. Luca Gronbach und Julian Horn wurden von dem ehemaligen Gitarristen Patric Slansky und Karl Bürk ersetzt. Auftritte beim Jubiläumskonzert des Liederkranzes Obersteinach und den ortseigenen Jahresfeiern folgten.

Danach schloss sich in Lucas Fischer der dringend benötigte 2. Bass der Boygroup an. Auch auf der Mitgliederversammlung der Volksbank Schwäbisch Hall-Crailsheim wussten die Zuhörer und Zuschauer nur Positives zu berichten. Das musikalische Repertoire umfasst mittlerweile viele Eigenkompositionen aus der Feder Eduard Wackers, welche die Besonderheit und Extravaganz der Boys In Black toll unterstreichen. Auch das Konzert am 6. Dezember in Wolpertshausen war ein voller Erfolg und das Publikum war sichtlich begeistert.

Auf dem Heimatfest in Dünsbach begeisterten die Boys In Black das Publikum mit einigen neuen Liedern als Vorband von "Gonzo and Friends" und stimmten die Zuhörer und Zuschauer auf den Abend ein. Im ersten Konzert des Jahres 2015 ging es nach Fichtenberg in den Nordosten Baden-Württembergs, das erste überregionale Konzert der jungen Musiker. Trotz des neuen Terrains war die Konzerthalle zum Bersten gefüllt und das Publikum war sichtlich begeistert von den Darbietungen der Boys in Black. Passend zum Ort durfte natürlich auch die Eigenkomposition „Fichtenberger Perle“ inklusive Auftritt derselben nicht fehlen, welche mit Jubelschreien, vielen Lachern und anzüglichen Pfiffen bedacht wurde. Im November 2015 fanden noch zwei weitere Konzerte in Kirchberg und Roßfeld statt, welche allesamt restlos ausverkauft waren und ebenfalls große Erfolge wurden. Zum Abschluss des Jahres trat die Boygroup auf den Weihnachtsfeiern der Firma Leonhard Weiß im Roten Schloss in Jagsthausen und der VR-Bank Bühlertann auf und ließ das tolle Jahr 2015 so ausklingen!

Das Jahr 2016 begann nicht nur musikalisch mit einem Leckerbissen. Bei der Frühjahresweinprobe in Markelsheim garnierten die Boys In Black das Festessen mit zahlreichen gut abgestimmten Liedern aus ihrem Repertoire. Beim Empfang der Wirtschaft folgte das Ensemble dem Ruf der führenden Geschäftstreibenden des Hohenlohekreises und gab diesen in „Nô ned hudla“ einen wohlgemeinten hohenlohischen Ratschlag auf den Weg. Gerne feierten die Boys In Black mit dem Männerchor aus Obersteinach die Verleihung der Zelterplakette an den altehrwürdigen, aber junggebliebenen Chor. Das große Konzert diesen Jahres fand im Spektrum in Blaufelden statt und wurde von der größtenteils neuen Hörerschaft toll aufgenommen. Zur Abrundung des Sommers lud der renommierte Geschäftsmann Uwe Deckert die Boys In Black ein, den Neubausaal in Schwäbisch Hall anlässlich seines Geburtstages zu bereichern. Nach der Sommerpause wurde der langjährige Chorleiter, Pianist und Songwriter Eduard Wacker verabschiedet und mit dem jungen, aufstrebenden Pianisten Constantin Täger aus Sandhof ein neuer, vielversprechender Baustein in die Gruppe integriert. Gleichzeitig musste sich die Gruppe mit dem studiumsbedingten Ausfall von Bass Michael Däuber nochmals neu erfinden. Beschlossen wurde das erfolgreiche Jahr 2016 mit der Weihnachtsfeier des Vereins Nachbarschaft in Altenmünster, auf der das Publikum mit zahlreichen Weihnachtsliedern einbezogen wurde.

Mit neuen Ideen und Visionen starten die Boys in Black ins Jahr 2017. Nach einem ereignisreichen ersten Halbjahr mit vielen privaten als auch geschäftlichen Auftritten und einem tollen Auftritt auf dem 20-jährigen Firmenjubiläum der Firma Farmbau GmbH in Langenburg steht nun das Revival des letztjährigen Konzertes in Blaufelden an!

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen vierer großer Auftritte. Die Firma Farmbau GmbH aus Langenburg lud die Boys In Black zum 20-jährigen Firmenjubiläum ein, welches im neu eingerichteten Obergeschoss des Farmbaugebäudes würdig begangen wurde. Nach dem sehr positiven Feedback des Konzertes in Blaufelden aus dem Vorjahr wurde 2017 das Revival gestartet. Auch dieses Jahr war das Spektrum restlos ausverkauft und es wurde ein toller Abend für alle Beteiligten. Eine große Ehre wurden den Sängern zuteil, als die Firma Bausch + Ströbel aus Ilshofen die Gruppe als musikalische Begleitung des 50-jährigen Firmenjubiläums buchte. Neben einigen privaten Feierlichkeiten, an welchen die Gruppe immer viel Spaß hat, und einem spektakulären Fotoshooting im Mawell Resort in Langenburg stand nun die Vorbereitung für das große Jahreskonzert im Vordergrund. Im November war es dann soweit, dass die große Mehrzweckhalle in Wolpertshausen bis an den Rand gefüllt war. Es folgte ein völlig neues Bühnen- und Showprogramm der Boys In Black, das von allen Seiten begeistert aufgenommen wurde. Nach diesem erfolgreichen Abschluss verabschiedeten sich die Sänger in die Winterpause, um 2018 wieder mit neuen Zielen und Auftritten zurückzukommen!

Eintrittskarten erhältlich auf dem Bürgermeisteramt Blaufelden, Zimmer 3

oder unter 07953/884-11.