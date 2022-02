Die Boys Days, zwei spannende Tage, richten sich an Jungs der 5. und 6. Klasse. Sie finden am Freitag, 25.03. von 16 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag, 26.03. von 9 Uhr bis 17 Uhr statt.

Auf dem Programm steht neben Spiel und Spaß im Jugendhaus Kiwi auch eine Nachtwanderung mit selbst gemachten Fackeln und ein Besuch in der Sprungbude.

Eine Anmeldung über booking@kiwi-wernau.de ist nötig!