Boys do cry – Wann ist ein Mann ein Mann?

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Bandhaus Theater Backnang Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang

Eine Stückentwicklung der Backnanger Bürgerbühne e.V.

Was bedeutet es heute ein Mann zu sein? "Boys do cry" untersucht neue Perspektiven auf Männlichkeit, gesellschaftliche Erwartungen und persönliche Erfahrungen. Die Teilnehmenden entwickeln künstlerische Formen, die sowohl traditionelle Rollenbilder als auch offenere Vorstellungen thematisieren. Die ausschließlich männlichen Darsteller zeigen eine emotionale Collage aus Interviews, autobiografischem Material und performativen Methoden. Sie beleuchten Männerbilder zwischen Stärke und Verletzlichkeit, Nähe und Distanz, Erwartung und Widerstand. So wird die Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Männlichkeit erfahrbar. "Boys do cry" lädt ein, Männlichkeit als wandelbares Konzept zu begreifen – und Teil dieser Auseinandersetzung zu werden.

Info

Bandhaus Theater Backnang Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang
Theater & Bühne
07191/9333335
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