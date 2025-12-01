Bozic Knights Kirchheim - Eisbären Bremerhaven

Ritter wieder in Göppingen

Am 27.9. startet für die Bozic Knights die neue Spielzeit in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Den Auftakt macht das Duell mit Aufstiegskandidat und Favorit Giessen 46ers. Dieses besondere Duell findet in der Göppinger EWS Arena statt. In den letzten Jahren galten die Spiele gegen Giessen immer als besondere Highlights, weshalb man sich unter der Teck auf das Spiel gegen die 46ers besonders freut. „Spiele gegen Giessen sind seit deren Abstieg aus der BBL immer eine besondere Sache für uns. Die Heimspiele waren häufig auf Messers Schneide und extrem spannend. Natürlich ist es aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit immer speziell gegen Frenki zu spielen. Sie sind einer der vier Topfavoriten auf den Aufstieg,“ so Knights Geschäftsführer Chris Schmidt. Die Fans und Besucher des Spiels werden im Rahmen der Aktion „Alle in Gelb“ beim Saisonauftaktspiel dazu aufgerufen mit gelber Oberbekleidung in die Arena zu kommen um eine besondere Atmosphäre zu schaffen.

Neben dem Duell gegen die Hessen, werden die Bozic Knights für zwei weitere Partien in die Nachbarstadt umziehen. Ebenfalls treten die Teckstädter in der EWS Arena gegen die Eisbären aus Bremerhaven zum Xmas Game am 23.12. an, sowie zum Saisonabschluss am 2.5.2026 gegen die RheinStars aus Köln. „Wir freuen uns sehr auf die Spiele und sind sehr froh darüber, dass die Wunschtermine geklappt haben. Wir hätten uns ein Derby gegen Crailsheim, Tübingen oder Karlsruhe gewünscht, aber das sind sehr spannende Gegner und wir freuen uns auf die Spiele,“ so Schmidt.