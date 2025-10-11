BPM - Beats, Pasta & More

Der Verein Pliensauvorstadt live lädt euch herzlich zu einer besonderen Dance-Night im Kulturzentrum Dieselstraße ein!

Seit Jahren veranstalten sie ihre Open-Air- Veranstaltungen am Roten Platz und bringen uns diesmal die pulsierende Welt des Rave direkt ins Kulturzentrum.

Es erwartet euch eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte: DJ Carsten wird uns mit Beats aus den frühen 90er Jahren bis hin zu aktuellen Danceacts in die vielfältige Welt von Techno, Trance und House entführen. Tanzt euch durch die Zeit und erlebt eine Nacht

voller Energie und guter Laune!