Mit BRÖSELMASCHINE steht weit mehr als nur eine weitere Band auf der Bühne:

Hier kommt ein echtes Stück deutscher Rockgeschichte. Bereits Ende der 60er Jahre gehörte die Gruppe zu den Pionieren der deutschen Rockszene – und bis heute beweist die Formation um Peter Bursch, wie lebendig, energiegeladen und zeitlos progressiver Rock mit Folk- und psychedelischen Einflüssen klingen kann.

Seit über 50 Jahren begeistert BRÖSELMASCHINE ihr Publikum weltweit mit intensiven Live-Auftritten. Ein besonderes Highlight war das gefeierte Comeback 2005 beim WDR Rockpalast, festgehalten auf CD und DVD – ein eindrucksvolles Live-Dokument. Auch in den letzten Jahren blieb die Band kreativ: Das Studioalbum „Indian Camel“ erreichte 2017 Platz 15 der Charts, gefolgt von der umfangreichen Box „It Was 50 Years Ago Today“, einem echten Lebenswerk.

Mit dem Album „Elegy“ (2020) und weiteren Rockpalast-Auftritten zeigte die Band erneut ihre Klasse. Und wer 2023 beim ersten Konzert von BRÖSELMASCHINE in der Belinda dabei war, weiß: Diese Band liefert live ab – mit Spielfreude, Dynamik und einer besonderen Atmosphäre.

Umso schöner, dass sie jetzt wieder zurückkehren. Freu dich auf einen Abend mit ehrlichem Rock, großer Geschichte und einer Band, die auch heute noch überzeugt.