Brüderchen und Schwesterchen

Musik, Literatur und Begegnungen.

Klassische Musik und Sprache erzählen ein Märchen von den Brüdern Grimm, neu erzählt von Ute Kleeberg.

... und als sie zum dritten Bächlein kamen, hörte das Schwesterlein, wie es zu ihr sprach: ,,Wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh." Das Schwesterchen bat: ,,Ach Brüderchen, ich flehe dich an, trink nicht, sonst wirst du ein Reh, läufst mir fort und lässt mich mutterseelenallein im Wald zurück."...