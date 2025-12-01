Brad Leali/Claus Raible Quintett

Endlich wieder nach vielen Jahren kann der Jazzkeller ein Quintett um Brad Leali und Claus Raible präsentieren – ein würdiger Abschluß des Jubiläumsjahres.

Die Frontline bilden der mitreißende Altsaxophonist Brad Leali aus den USA sowie der Trompeter und Topsolist der britischen Jazzszene, Steve Fishwick. Mit seinem unverwechselbaren Sound und Stil hat Brad Leali mit zahlreichen Jazzgrößen wie Clark Terry und Freddie Hubbard zusammengearbeitet.

Steve Fishwick gilt als einer der besten Jazztrompeter aus Großbritannien und erlangte dank seiner makellosen Technik und seiner wunderschön fließenden, harmonisch reichen Improvisationen schnell einen weltweiten Ruf. Er gehört zu einer wachsenden Zahl von Trompetern, die stark von der melodischen Herangehensweise des verstorbenen großen Kenny Dorham beeinflusst wurden. Claus Raible ist eine der treibenden Kräfte der europäischen Jazzszene: Ein grandioser Musiker, Komponist und Arrangeur. Im Laufe seiner professionellen Karriere hat er mit Größen wie Jimmy Cobb, Jesse Davis, Jon Faddis, Art Farmer, Benny Golson, Lewis Nash, Houston Person und vielen anderen zusammengearbeitet.

Den nötigen Drive liefert die zupackende Rhythmusgruppe mit dem Serben Miloš Čolović und Xaver Hellmeier aus München, beide einer jungen Generation angehörend, die sich der swingenden, bluesnahen Jazztradition verschrieben haben. Da passen sie bestens ins Quintett und in den Jazzkeller!