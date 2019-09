Unter dem Motto »Brahms und seine Zeit« nähert sich der Chor Canta Varia dem facettenreichen Werk Johannes Brahms’, dessen Chormusik sich durch besondere Emotionalität und Leidenschaftlichkeit auszeichnet: Seine Chorwerke »lassen zuweilen einen fast verzweifelten Drang erkennen, Dinge von Bedeutung mitzuteilen«, wie der Dirigent John Eliot Gardiner es einmal formulierte.

Zu hören sein werden unter anderem Stücke aus den »Liebesliederwalzern«, in denen Brahms die Liebe in all ihrer Tiefe, ihrer Leichtigkeit und ihrem Schmerz auslotet: Anrührend sehnsuchtsvolle Melodien führen Musiker und Zuhörer zur stillen Idylle eines nächtlichen Bergsees, um sie dann in das wilde Tosen eines reißenden Flusses zu stoßen und wie Schiffbrüchige der bedrohlichen Gewalt des tobenden Ozeans auszuliefern. Zur Linderung der Liebeswirren lassen die fulminanten Ungarischen Tänze das Publikum gefahrlos im Klang baden. Denn letztlich bedeutet Brahms’ Musik vor allem eins: ein beglückendes Erlebnis von zeitloser Schönheit.